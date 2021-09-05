ЧМ-2022. Отбор

Капитан гостей не понимает решений правоохранительных органов.

Сборная Аргентины в рамках поединка отбора на чемпионат мира-2022 года отправилась в гости к Бразилии.

В начале матча на поле стадиона появились правоохранительные органы Бразилии, чтобы задержать четырех футболистов сборной Аргентины, после чего гости ушли в раздевалку и отказываются играть.

Для общения с главным тренером сборной Бразилии Тите и Неймаром на поле вернулся Лионель Месси.

Аргентинец обратился к бразильской полиции здравоохранения:

"Мы были здесь три дня, мы ждали, чтобы сыграть матч, почему вы не пришли раньше?", — приводит слова Месси RMC Sport.

Примечательно, что полиция здравоохранения подняла данную проблему значительно раньше, но действительно вмешаться решила лишь во время поединка.