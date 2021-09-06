ЧМ-2022. Отбор

Встреча была остановлена из-за нарушения правил карантина со стороны членов аргентинской команды.

Сборная Аргентины смогла вылететь из Бразилии после скандала вокруг поединка отборочного цикла ЧМ-2022.

"Мы направляемся домой", — говорится в сообщении в твиттере сборной Аргентины.

Напомним, матч был остановлен из-за нарушения карантинных правил со стороны футболистов сборной Аргентины. На поле появились полицейские, которые задержать четырех аргентинских игроков — Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндию, Кристиана Ромеро и Джовани Ло Чельсо, все из которых выступают в АПЛ.

По мнению полиции, четверо игроков предоставили ложные сведения о том, что они в последнее время не посещали Великобританию. Согласно протоколу здоровья, все кто прибывает в Бразилию из Великобритании должны пройти 14-дневный карантин.