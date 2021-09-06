ЧМ-2022. Отбор

Скандал, связанный с коронавирусом, продолжает набирать обороты.

Ассоциация футбола Аргентины на своем официальном сайте выступила с заявлением по поводу прерванного матча отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины.

Напомним, встреча была остановлена из-за нарушения карантинных правил со стороны членов аргентинской команды.

"Ассоциация футбола Аргентины выражает глубокое недовольство в связи с приостановкой встречи между сборными Аргентины и Бразилии в Сан-Паулу.

Как и Федерации футбола Бразилии, AFA удивлена действиями Anvisa после начала игры. Следует отметить, что делегация Альбиселесте находилась на территории Бразилии с 3 сентября с 8 часов утра, соблюдая все текущие санитарные протоколы, регулируемые КОНМЕБОЛ для нормального развития квалификационных матчей к ЧМ-2022.

После отчета официальных лиц КОНМЕБОЛ и судьи матча, материалы будут переданы в компетентный орган ФИФА в соответствии с действующими правилами.

В футболе не должно быть таких эпизодов, которые подрывают спортивный дух такого важного соревнования", — говорится в заявлении AFA.

Ранее сообщалось, что игроки сборной Аргентины вылетели из Бразилии.