ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вам видео с поля бразильского стадиона.

Сборная Аргентины в рамках поединка отбора на чемпионат мира-2022 года отправилась в гости к Бразилии.

Уже на пятой минуте матча на поле появилась полиция здравоохранения из-за того, что в делегации Аргентины было четыре игрока, которые в последние 14 дней были в Великобритании, но не прошли карантин по прибытию в Бразилию.

Видео происходящего на поле:

Напомним, что ранее лидер сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на работу бразильской полиции здравоохранения.