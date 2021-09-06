ЧМ-2022. Отбор

Бразильская конфедерация футбола удивлена действиями агентства по санитарному надзору.

Бразильская футбольная конфедерация на своем официальном сайте выступила с заявлением по поводу приостановленного матча отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины.

Напомним, встреча была остановлена из-за нарушения карантинных правил со стороны членов аргентинской команды.

"Бразильская футбольная конфедерация глубоко сожалеет о событиях, которые привели к приостановке матча между сборными Бразилии и Аргентины в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

CBF защищает выполнение самых строгих протоколов здравоохранения и полностью соблюдает их. Однако мы подчеркиваем, что были абсолютно удивлены действиями Национального агентства по санитарному надзору когда матч уже начался, поскольку Anvisa могла бы осуществлять свою деятельность гораздо более подходящим образом в различные моменты и дни перед матчем.

CBF также подчеркивает, что ни при каких обстоятельствах через временного президента Эднальдо Родригеша или его руководства, мы не вмешивались в какие-либо вопросы, связанные с санитарным протоколом, установленным бразильскими властями для въезда людей в страну. Роль CBF всегда заключалась в попытке способствовать взаимопониманию между вовлеченными организациями, чтобы можно было правильно выполнять санитарные протоколы и проводить матчи.

CBF выражает разочарование в связи с происходящим и ожидает решения КОНМЕБОЛ и ФИФА по матчу", — говорится в заявлении CBF.

Ранее сообщалось, что игроки сборной Аргентины вылетели из Бразилии.