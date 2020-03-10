Франция

Данное решение распространяется до 15 апреля текущего года.

Из-за угрозы коронавируса матчи французской Лиги 1 и Лиги 2 будут проходить за закрытыми дверями, сообщил официальный сайт Профессиональной футбольной лиги.

Таким образом, во Франции все игры будут проводиться без зрителей до 15 апреля.

Опрос: Cтоит ли останавливать чемпионаты из-за коронавируса.

Во Франции количество зараженных превысило 1400 человек. Сообщается о погибших 30 человек из-за коронавируса.

Напомним, что в Серии А чемпионат приостановлен, а матчи Лиги чемпионов будут проходить без зрителей.

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