Франция

Решение о дальнейшем развитии событий будет принято в воскресенье.

ПСЖ прекращает тренировки и участия в соревнованиях всех своих команд по всем видам спорта — сообщил официальный сайт клуба.

До понедельника, 16 марта, все спортсмены и работники клуба будут находиться у себя дома, а сотрудники медицинской службы будут проводить все необходимые мероприятия по диагностике и предотвращению заражения коронавирусом.

В воскресенье вечером, 15 марта, руководство клуба, ознакомившись с результатами деятельности и рекомендациями медицинского департамента, примет решение о целесообразности продления карантина.

Ранее чемпионат Франции по футболу был приостановлен из-за эпидемии коронавируса.

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