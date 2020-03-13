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Но только на матчи, запланированные на март и апрель нынешнего года.

В связи с эпидемией коронавируса ФИФА решила временно изменить свои правила — сообщает Sky Sports.

Речь идет об обязанности клубов отпускать игроков в сборные во время «стандартных» международных окон: на матчи, запланированные на март и апрель 2020 года игроков можно будет не отпускать.

На данный момент уже отменены товарищеские матчи Хорватия — Швейцария, Мексика — Чехия, Бельгия — Португалия, Англия — Италия, Гондурас — Чехия, Мексика — Греция, Швейцария — Бельгия, Португалия — Хорватия, Англия — Дания,а также поединки с участием соперников Украины по Евро-2020 Уэльс — Австрия, Нидерланды — США и Нидерланды — Испания.

Судьба матчей Франция — Украина (27 марта) и Польша — Украина (31 марта) пока находится под вопросом.

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