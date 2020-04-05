Франция

Бернар Гонсалес проработал в клубе более 20 лет.

Клубный врач Реймса покончил с собой, сообщил Le Parisien.

По информации источника, 60-летний медик узнал, что заразился коронавирусом и решил свести счеты с жизнью.

Бернар Гонсалес работал в клубе более 20 лет.

"Нет слов, я ошеломлен, повержен этой новостью. Пандемия затрагивает Реймс, это знаковая личность, великий профессионал, который оставил нас. Он профессиональный и самоотверженный доктор".

"Он и мой личный доктор, и сегодня все мои мысли с ним. Это драма, которая поражает нас", — сказал президент Реймса Жан-Пьер Кайо в комментарии официальному сайту.

Ранее сообщалось, что три игрока Фиорентины вылечились от коронавируса.

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