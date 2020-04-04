Испания

На данный момент состояние 57-летнего Жорди Кардонера не вызывает опасений.

Первый вице-президент Барселоны Жорди Кардонер сдал положительную пробу на коронавирус COVID-19, сообщает Sport.es. На данный момент болезнь протекает без осложнений.

Ранее коронавирус был обнаружен у главы медицинской службы "сине-гранатовых" Рамона Каналя, а также врача гандболистов клуба Жозепа Антони Гутиэрреса.

По состоянию на четвертое апреля в Испании зафиксировали 124 736 случаев, из которых 11 744 завершились летально.

Отметим, что экс-тренер Барселоны Хосеп Гвардиола пожертвовал миллион евро на борьбу с вирусом. Аналогичный шаг предпринял и лидер "кулес" Лионель Месси.