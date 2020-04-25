Франция

Врачи борются за жизнь полузащитника Жуниора Самбия.

Диагноз COVID-19 у полузащитника Монпелье Жуниора Самбия подтвердился, и из-за резко ухудшившегося состояния футболиста поместили в искусственную кому — сообщил его агент.

"В пятницу в больнице проверили, сможет ли Жуниор дышать самостоятельно, но в итоге пришлось поместить его в искусственную кому, – цитирует Фредерика Герра L'Equipe. – Сейчас врачи говорят, что его состояние стабильно, то есть ни лучше, но и, к счастью, не хуже. Остается надеяться на лучшее".

Ранее сообщалось, что Самбия попал в больницу Clinique du Parc из-за проблемам с дыханием и пищеварением.

23-летний Самбия в нынешнем сезоне провел 20 матчей за первую команду Монпелье во всех турнирах (1 гол).

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