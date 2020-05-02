Жуниор Самбия идет на поправку после введения в искусственную кому.
ЖУНИОР САМБИЯ (СПРАВА), ФОТО FACEBOOK.COM/PG/JUNIORSAMBIA
02 мая 2020, 17:59
Напомним, что 24 апреля Жуниор Самбия попал в отделение интенсивной терапии с подозрением на коронавирус, а уже 25 апреля был помещен в искусственную кому.
Спустя некоторое время его состояние улучшилось: он вышел из комы, а также начал дышать самостоятельно.
Тем не менее, он был настолько слаб, что оставался под присмотром врачей до последнего.
Теперь, как сообщает французские СМИ, 21-летний футболист выписан из реанимации. Судя по всему, самый тяжелый процесс реабилитации уже в прошлом.
23-летний Самбия в нынешнем сезоне провел 20 матчей за первую команду Монпелье во всех турнирах (1 гол).
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