Франция

Врачи спасли жизнь Жуниора Самбия, заболевшего COVID-19.

Обнадеживающие новости из Франции: полузащитник Монпелье Жуниор Самбия, введенный в искусственную кому, начал дышать самостоятельно — сообщает L'Equipe.

23-летний футболист попал в больницу из-за проблем с дыханием и пищеварением. Позже у него выявили COVID-19, а состояние настолько ухудшилось, что врачи приняли решение ввести его в состояние искусственной комы, чтобы спасти жизнь.

Сейчас Жуниор уже дышит самостоятельно, но настолько ослаб, что остается под постоянным пристальным наблюдением в отделении интенсивной терапии больницы Clinique du Parc.

На данный момент во Франции зафиксировано 159 952 случая заражения коронавирусом, 22 245 из них завершились смертью, а 44 271 — выздоровлением.

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