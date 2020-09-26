Франция

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель считает, что к его команде относятся предвзято.

Томас Тухель недоволен результатом разбирательства скандального матча между ПСЖ и Марселем.

"Я не имею ничего против того, что наших игроков наказали, возможно, они это заслужили, – цитирует тренера ПСЖ RMC Sport. – Но складывается впечатление, что все ополчились против нас и только мы несем за все ответственность".

"Мои игроки получили суммарно 14 матчей дисквалификации, а Марселя — 4. Это настораживающая тенденция".

В матче чемпионата Франции между ПСЖ и Марселем 13 сентября вспыхнула драка с взаимными оскорблениями на расистской, гомофобной и прочей почве, в которой приняли участие даже тренеры.