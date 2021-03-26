Уругваец высказался о своем одноклубнике.
Рональд Араухо, getty images
26 марта 2021, 13:17
Защитник Барселоны Рональд Араухо поделился мыслями о капитане "сине-гранатовых" Лионеле Месси.
"Я надеюсь, что он останется и на следующий год, и еще на много лет. У Лео все в порядке, он выглядит счастливым. Он много работает, не только во время матчей, но и на тренировках.
Месси тренируется как зверь, и это здорово, потому что он капитан и ориентир для остальных. Это распространяется на всех нас, на всю команду и молодежь", – цитирует уругвайца Marca.
Ранее сообщалось, что совладелец Интер Майами и экс-хавбек Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм не исключает, что к его клубу могут присоединится форвард Барселоны Лионель Месси либо нападающий Ювентуса Криштиану Роналду.
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