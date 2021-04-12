Германия

Поляк все ближе к возвращению на футбольное поле.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски продолжает восстанавливаться после травмы колена.

Поляк травмировался в матче 2-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022 против сборной Андорры. В ходе медицинского обследования у форварда было диагностировано растяжение связок правого колена.

Сегодня же Левандовски приступил к беговым тренировкам. Отмечается, что игрок всё же не сможет помочь Баварии в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с ПСЖ.

Напомним, что Бавария сыграет с ПСЖ в Париже завтра, 13-го апреля, в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.