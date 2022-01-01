Пандемия продолжает вносить коррективы в привычный уклад жизни футболистов.
псж, getty images
01 января 2022, 22:27
Пари Сен-Жермен провел плановое тестирование на коронавирус перед утренней тренировкой, после чего четыре футболиста французского клуба ушли на самоизоляцию.
Об этом сообщил ПСЖ в своем твиттер-аккаунте. Кроме того, зафиксирован один случай заражения среди персонала клуба.
Футболисты, чьи имена не называются, будут вынуждены действовать согласно COVID-протоколу.
Ранее вспышка коронавируса была зафиксирована в Германии.