Франция

Пандемия продолжает вносить коррективы в привычный уклад жизни футболистов.

Пари Сен-Жермен провел плановое тестирование на коронавирус перед утренней тренировкой, после чего четыре футболиста французского клуба ушли на самоизоляцию.

Об этом сообщил ПСЖ в своем твиттер-аккаунте. Кроме того, зафиксирован один случай заражения среди персонала клуба.

Les tests effectués pendant la trêve hivernale et avant la reprise de l’entrainement ont révélé 4 cas positifs au Covid-19 parmi les joueurs et 1 cas positif au sein du staff. Les personnes concernées sont soumises aux protocoles Covid en vigueur. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 1, 2022

Футболисты, чьи имена не называются, будут вынуждены действовать согласно COVID-протоколу.

Ранее вспышка коронавируса была зафиксирована в Германии.