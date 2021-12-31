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У камерунцев возникли сложности перед стартом Кубка африканских наций.

Федерация футбола Камеруна на своем официальном сайте сообщила, что четыре игрока национальной команды заразились коронавирусом накануне старта Кубка африканских наций.

Положительные тесты на коронавирус сдали Пьер Кунде Малонг, Жан Эфала, Майкл Нгадеу Нгаджуи и Кристиан Бассогог. Все четвертое были отправлены на карантин.

Напомним, сборная Камеруна сыграет в группе А, где ее соперниками станут Буркина-Фасо, Кабо-Верде и Эфиопия. Турнир стартует 9 января и продлится до 6 февраля.

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