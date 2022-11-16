Франция

Неймар — про гру поруч з Ліонелем Мессі та Кілліаном Мбаппе в ПСЖ.

Нападник збірної Бразилії Неймар висловився щодо своїх партнерів по ПСЖ Ліонеля Мессі та Кілліана Мбаппе, які роз'їхались по своїх збірних та постараються посперечатися за перемогу на чемпіонаті світу.

"Всі покладають великі надії на чемпіонат світу та відчувають не тривогу, а наснагу. Усі хочуть бути на чемпіонаті світу.

Ми не дуже багато обговорюємо це, але іноді жартуємо, що наші шляхи перетнуться у фіналі. Я кажу Мессі, що стану чемпіоном і обіграю його — і ми сміємося. Грати з ним та Кіліаном – величезне задоволення. Це два відмінні гравці, а Мессі давно вважається найкращим у світі.

Кіліан – молодий гравець, який росте та демонструє свій потенціал, і йому ще є куди зростати. Завжди чудово грати пліч-о-пліч з великими, я завжди вважав за краще це, тому що шанси на перемогу вищі", – сказав нападник збірної Бразилії.

Раніше Мессі назвав фаворитів чемпіонату світу-2022.