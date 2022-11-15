ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентинець відзначив дві команди.

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі назвав збірні, які, на його думку, можуть виграти ЧС-2022.

"Ми приїхали в добрій формі, але нам потрібно не піддаватися публічному божевіллю і не вважати себе фаворитами. Потрібно бути реалістами і йти крок за кроком.

Думаю, що Франція, незважаючи на травми, має величезний потенціал. У них багато хороших гравців та тренер, який довго працює з командою. Вони вже вигравали чемпіонат світу.

Бразилія має групу високоякісних гравців. Вони мають дев'ятку, є Неймар", — наводить слова Мессі Marca.

Раніше Мессі заявив, що майбутній чемпіонат світу в Катарі стане останнім для нього.