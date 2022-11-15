Аргентинець відзначив дві команди.
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ. GETTY IMAGES
15 листопада 2022, 16:45
Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі назвав збірні, які, на його думку, можуть виграти ЧС-2022.
"Ми приїхали в добрій формі, але нам потрібно не піддаватися публічному божевіллю і не вважати себе фаворитами. Потрібно бути реалістами і йти крок за кроком.
Думаю, що Франція, незважаючи на травми, має величезний потенціал. У них багато хороших гравців та тренер, який довго працює з командою. Вони вже вигравали чемпіонат світу.
Бразилія має групу високоякісних гравців. Вони мають дев'ятку, є Неймар", — наводить слова Мессі Marca.
Раніше Мессі заявив, що майбутній чемпіонат світу в Катарі стане останнім для нього.