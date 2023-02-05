Франция

"Провансальці" зазнали прикрої поразки на власному полі.

У матчі 22 туру французької Ліги 1 Марсель на рідному Велодромі приймав Ніццу.

Наприкінці першого тайму гості забили два м'ячі, поставивши господарів у вкрай неприємне становище. У перерві Ігор Тудор випустив на поле українського хавбека Руслана Маліновського, який зміг відзначитися першим голом за новий клуб.

Втім, це не допомогло Олімпіку врятуватися, а наприкінці зустрічі клуб українця пропустив ще раз. Наразі Марсель знаходиться на другій сходинці чемпіонату Франції — до ПСЖ південній команді 8 очок. Ніцца ж у свою чергу знаходиться на восьмому місці.

Марсель — Ніцца — 1:3

Голи: Маліновський, 60 — Діоп, 38, Лаборд, 44, Браїмі, 85

Марсель: Лопес — Мбемба (Колошинац, 70), Жиго, Балерді — Клосс, Ронж'є (Верету, 70), Гендузі (Унаї, 82), Тавареш — Ундер, Пає (Санчес, 46) — Вітінья (Маліновський, 46)

Ніцца: Шмейхель — Лотомба, Тодібо, Данте, Бар — Ремзі (Будаві, 66), Ндаїшіміє (Росаріо, 73), Тюрам-Ульєн — Лаборд (Менді, 82), Моффі (Барклі, 73), Діоп (Браїмі, 66)

Попередження: Ндаїшіміє.