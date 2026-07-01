Франція

Фахівець розпочав роботу сьогодні, 1 липня 2026 року.

Марсель на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Бруно Женезіо.

Деталі угоди із 59-річним французом не розголошуються. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, угода розрахована до літа 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон.

Попереднім місцем роботи Бруно був Лілль, який він залишив у травні цього року.

На своєму новому місці він замінив Хабіба Бейє, який працював із "провансальцями" з лютого цього року.

За підсумками сезону Марсель посів п'яте місце у турнірній таблиці Ліги 1.