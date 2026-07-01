Фахівець розпочав роботу сьогодні, 1 липня 2026 року.
Бруно Женезіо, ФК Марсель
01 липня 2026, 20:47
Марсель на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Бруно Женезіо.
Деталі угоди із 59-річним французом не розголошуються. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, угода розрахована до літа 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон.
Попереднім місцем роботи Бруно був Лілль, який він залишив у травні цього року.
На своєму новому місці він замінив Хабіба Бейє, який працював із "провансальцями" з лютого цього року.
За підсумками сезону Марсель посів п'яте місце у турнірній таблиці Ліги 1.