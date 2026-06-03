Франція

59-річний фахівець погодив довгострокову угоду з французьким грандом.

Новим головним тренером Марселя стане Брюно Женезіо. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 59-річний фахівець уже погодився очолити марсельський клуб. Контракт між сторонами буде розрахований до літа 2028 року та міститиме опцію продовження ще на один сезон.

Останнім місцем роботи Женезіо був Лілль, який він залишив наприкінці травня цього року. Після його відходу команду очолив Давіде Анчелотті.

Наразі Марсель тренує Хабіб Бейє, який працює з командою з лютого поточного року. Однак найближчим часом у клубі має відбутися зміна наставника.

Женезіо розпочне роботу в непростих умовах. Раніше повідомлялося, що фінансові зобов'язання Марселя досягли 157 мільйонів євро, через що клуб може зіткнутися із серйозними санкціями, включаючи ризик недопуску до єврокубкових турнірів.

За свою тренерську кар'єру Женезіо також працював із такими командами, як Вільфранш, Безансон, Ліон, Бейцзін Гоань та Ренн.