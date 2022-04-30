Футзал

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку футзальної Ліги чемпіонів.

У півфінальному матчі футзальної Ліги чемпіонів УЄФА, фінальна частина якої проходить у Різі, каталонська Барселона зуміла здолати потужний опір лісабонської Бенфіки. "Орли" після першого тайму вели в рахунку з перевагою в три м’ячі, проте після перерви фактично розсипалися під навалою атак "блаугранас".

Огляд матчу:

Бенфіка — Барселона 4:5

Голи: Таєбі, 0'41'' (п), Вінісіус 8'57'', Жезуш 16'38'', Чішкала 37'56'' — Матеус 20'21'', Феррао 30'23'', Дієго 34'08'', 37'30'', Адольфо 49'43''.

Бенфіка: Соуза — Ромуло, Робіньо, Чішкала, Вінісіус — Ронкальо, Сільвестре, Жезуш, Артур, Рафаел, Нільсон, Таєбі, Бруно Сінтра, Жакаре.

Барселона: Плана — Коелью, Дієго, Адольфо, Піто — Льюч, Мікель, Повіль, Матеус, Лосано, Феррао, Маррон, Марсеніо, Ортіс.

Попередження: Чішкала, Вінісіус, Таєбі — Плана, Коелью, Піто, Лосано, Феррао.