Футзал

Фінал проти Португалії завершився 5:3, Хорватія здобула історичну бронзу.

У фіналі чемпіонату Європи з футзалу 2026 року збірна Іспанії обіграла Португалію з рахунком 5:3 та здобула свій восьмий титул у історії турніру. Португальці, чемпіони двох попередніх Євро, не змогли захистити титул, завершивши свою восьмирічну домінуючу серію у фінальних матчах.

Матч розпочався феєрично: Іспанія вже на 2-й хвилині вийшла вперед після голу Антоніо, а невдовзі Рая подвоїв перевагу – 2:0. Португальці швидко відповіли голами Жезуса та Гоїса, зрівнявши рахунок. Згодом Антоніо оформив дубль і Іспанія повела, щоправда ненадовго — на 30-й хвилині Паулета зрівняв — 3:3. Але наприкінці другого тайму Антоніо оформив вже хет-трик, а Адольфо закріпив перемогу – 5:3.

Іспанія – Португалія 5:3

Голи: Антоніо, 2, 20, 35, Райя, 3, Адолфо, 40 – Жезус, 5, Гоїс, 7, Паулета, 30

Антоніо Перес став найкращим гравцем фіналу та головним творцем тріумфу Іспанії. Цей матч завершив фінальну серію Португалії з 16 перемог у фіналах та 20 урахованих кваліфікаційних ігор, поклавши край їхній гегемонії.

Матч за третє місце:

Хорватія – Франція 6:5 (пен.)



Гравці Хорватії перемогли у серії пенальті та вперше в історії здобули бронзові нагороди. Франція фінішувала четвертою, показавши свій найкращий результат на чемпіонатах Європи.