Футзал

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку футзальної Ліги чемпіонів.

У матчі за третє місце фінальної частини розіграшу футзальної Ліги чемпіонів УЄФА французький Ан’єр-Вільнев знову зумів забити два м’ячі у ворота своїх суперників у особі лісабонської Бенфіки, але натомість отримав п’ять результативних пострілів у свій бік, за підсумком чого залишився без місця на п’єдесталі пошани.

Огляд матчу:

Ан’єр-Вільнев — Бенфіка — 2:5

Голи: Туре 32'10'', Лютен 36'33'' — Таєбі 19'31'', Ромуло 29'46'', Сілвестре 32'19'', Жакаре 38'33'', Рафаел 39'16''.

Ан’єр-Вільнев: Карека — Болінья, Туре, Лютен, Мухудін — Д’ягурага, Абаль, Алла, Рікардіньо, Зіяті, Н’Галя, Дембеле, Сукуна, Гальмім.

Бенфіка: Плана — Коелью, Дієго, Адольфо, Піто — Ронкальо, Сільвестер, Жезуш, Артур, Рафаел, Нілсон, Таєбі, Сінтра, Жакаре.

Попередження: Мухудін — Сільвестре.