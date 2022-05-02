До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку футзальної Ліги чемпіонів.
Барселона — Спортінг, Getty Images
02 мая 2022, 09:20
Як і минуло року, каталонська Барселона та лісабонський Спортінг поміж собою вирішували питання щодо сильнішої футзальної команди Європи в фінальному поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА. За ходом напруженого першого тайму "блаугранас" удалося двічі вразити ворота суперників, а гол Феррао одразу після поновлення гри остаточно зняв усі питання щодо їхньої перемоги.
Огляд матчу:
Барселона — Спортінг — 4:0
Голи: Лосано 15'19'', Піто 18'35'', Феррао 20'27'', Плана 38'19''.
Барселона: Плана — Андре, Дієго, Адольфо, Феррао — Льюч, Фейшас, Повіль, Матеус, Лосано, Маррон, Піто, Марсеніо, Ортіс.
Спортінг: Гітта — Пасу, Матуш, Кавінато, Мерлім — Пасу, Зікі, Кардінал, Ерік, Паулета, Валтіньо, Мігел, Естебан.
Попередження: Дієго, Повіль — Пасу, Кардінал, Ерік, Валтіньо, Мігел.
Джерело: MEGOGO
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