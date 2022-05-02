Футзал

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку футзальної Ліги чемпіонів.

Як і минуло року, каталонська Барселона та лісабонський Спортінг поміж собою вирішували питання щодо сильнішої футзальної команди Європи в фінальному поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА. За ходом напруженого першого тайму "блаугранас" удалося двічі вразити ворота суперників, а гол Феррао одразу після поновлення гри остаточно зняв усі питання щодо їхньої перемоги.

Огляд матчу:

Барселона — Спортінг — 4:0

Голи: Лосано 15'19'', Піто 18'35'', Феррао 20'27'', Плана 38'19''.

Барселона: Плана — Андре, Дієго, Адольфо, Феррао — Льюч, Фейшас, Повіль, Матеус, Лосано, Маррон, Піто, Марсеніо, Ортіс.

Спортінг: Гітта — Пасу, Матуш, Кавінато, Мерлім — Пасу, Зікі, Кардінал, Ерік, Паулета, Валтіньо, Мігел, Естебан.

Попередження: Дієго, Повіль — Пасу, Кардінал, Ерік, Валтіньо, Мігел.