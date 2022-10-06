Футзал

Українська команда зіграє проти Юнайтед Галац, Бенфіки та Халадаша.

Незабаром івано-франківський Ураган проведе матчі основного етапу Ліги чемпіонів з футзалу. Ігри відбудуться у Румунії з 26 по 29 жовтня. Про це повідомляє прес-служба АФУ.

Через те, що херсонський Продексім зі зрозумілих причин не може взяти участь у турнірі як чемпіон України, у єврокубок було взято віце-чемпіона країни Ураган.

За підсумками жеребкування івано-франківська команда потрапила до четвертої групи, де зіграє проти португальської Бенфіки, угорського Халадаша та румунського Юнайтед Галац.

Календар матчів у групі Урагану у Лізі чемпіонів:

26.10.2022

Бенфіка — Халадаш (17.00)

Ураган — Юнайтед Галац (20.00)

27.10.2022

Ураган — Бенфіка (17.00)

Юнайтед Галац — Халадаш (20.00)

29.10.2022

Халадаш — Ураган (14.00)

Бенфіка — Юнайтед Галац (17.00)

У наступний раунд турніру, який відбудеться з 22 по 27 листопада, пройдуть три найкращі команди з групи.