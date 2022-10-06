Українська команда зіграє проти Юнайтед Галац, Бенфіки та Халадаша.
НФК Ураган
06 жовтня 2022, 19:00
Незабаром івано-франківський Ураган проведе матчі основного етапу Ліги чемпіонів з футзалу. Ігри відбудуться у Румунії з 26 по 29 жовтня. Про це повідомляє прес-служба АФУ.
Через те, що херсонський Продексім зі зрозумілих причин не може взяти участь у турнірі як чемпіон України, у єврокубок було взято віце-чемпіона країни Ураган.
За підсумками жеребкування івано-франківська команда потрапила до четвертої групи, де зіграє проти португальської Бенфіки, угорського Халадаша та румунського Юнайтед Галац.
Календар матчів у групі Урагану у Лізі чемпіонів:
26.10.2022
Бенфіка — Халадаш (17.00)
Ураган — Юнайтед Галац (20.00)
27.10.2022
Ураган — Бенфіка (17.00)
Юнайтед Галац — Халадаш (20.00)
29.10.2022
Халадаш — Ураган (14.00)
Бенфіка — Юнайтед Галац (17.00)
У наступний раунд турніру, який відбудеться з 22 по 27 листопада, пройдуть три найкращі команди з групи.