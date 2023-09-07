Футзал

Найближчі матчі "синьо-жовті" проведуть проти Бельгії та Польщі.

Збірна України розпочала підготовку до стартових матчів елітного раунду відбору ЧС-2024. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Для участі у найближчих матчах головний тренер збірної Олександр Косенко викликав 15 гравців, серед яких три дебютанти — Назар Швед, Євген Жук та Владислав Завертаний.

Склад збірної України з футзалу

Воротарі: Кирило Ципун (Пяст, Польща), Юрій Савенко (Ураган), Олександр Сухов (ХІТ).

Польові гравці: Олександр Педяш, Ігор Чернявський, Даниїл Абакшин, Андрій Мельник, Євгеній Жук (усі — ХІТ), Петро Шотурма, Ігор Корсун, Артем Фаренюк, Назар Швед (усі — Ураган), Михайло Зварич (Енергія), Ростислав Семенченко, Владислав Завертаний (обидва — Aurora-Clust).

Нагадаємо, за результатами жеребкування Україна потрапила до групи В, де зіграє проти Польщі, Сербії та Бельгії.

Свій найближчий матч "синьо-жовті" проведуть проти Бельгії (15 вересня), а згодом буде гра з Польщею (20 вересня).