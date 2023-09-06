Футзал

Здобувши три очки, українці гарантували собі вихід із групи.

У хорватському Поречі продовжується фінальний турнір Євро-2023 серед юнацьких команд до 19 років.

Збірна України стартувала з поразки від Італії (1:2), після чого у другому турі змогла обіграти Словенію (4:2).

У заключному матчі групового етапу команда Ігора Москвичова була сильнішою за Фінляндію з рахунком 7:4.

У складі "синьо-жовтих" голами відзначилися Пелецький, Скибчик, Сніцаренко, який оформив дубль та Рибіцький, на рахунку якого хет-трик. У фінів забивали Ніемеля, Пелтола, Сюлла та Тайпале.

Таким чином, Україна гарантувала собі вихід із групи, що дало "синьо-жовтим" путівку до півфіналу турніру, який відбудеться 8 вересня. Суперник поки що невідомий.

Україна - Фінляндія 7:4

Голи: Сніцаренко, 6, 6, Рибіцький, 7, 12, 21, Пелецький, 23, Скибчик, 28 — Ніемеля, 5, Пелтола, 8, Сюлла 19, Тайпале, 32.

Україна: Дяченко — Рибіцький, Федик, Малиновський, Скибчик; Бєлімов, Рафальський, Приходько, Татумірак, Ткаченко, Єлішев, Сніцаренко, Тютюрай, Пелецький.

Фінляндія: Хонконен — Тайпале, Малміваара, Ніемеля, Сюлла; Хяятюля, Вуохтоніемі, Алісаарі, Мямміля, Мянтюля, Пулккінен, Мар’ямякі, Крууті, Пелтола.

Попереджений: Мямміля.