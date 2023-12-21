Футзал

Універсал збірної України з футзалу відповів на питання Football.ua.

У заключному матчі еліт-раунду кваліфікації ЧС-2024 збірна України обіграла Польщу з рахунком 5:3. Для підопічних Олександра Косенка це була вирішальна гра, де вирішувалася доля прямої путівки на Мундіаль. Набравши 13 очок Україна зайняла перше місце у групі, здобувши пряму путівку на ЧС-2024.

Універсал збірної Даниїл Абакшин в ексклюзивному коментарі Football.ua розповів про впевненість команди у своїх силах в матчі проти Польщі, результативність у відборі та очікування від майбутнього чемпіонату світу.

- Вам вдалось відкрити рахунок у матчі. Наскільки важливо забити першими в таких протистояннях?

- Думаю це великий плюс забивати першими, особливо з такими в’язкими командами як Польща.

- Поляки прославились своїми камбеками у цьому відбірковому циклі. Трохи нервували, коли вони почали відіграватись?

- Ні, більше буди зосереджені на своїй грі, вони максимально спростили гру у другому таймі, це і дало їм позитивний результат. Але ми були впевнені у своїх силах, не дивлячись на результат.

- Збірна України стала найрезультативнішою командою відбору з 32 голами. В чому секрет?

- Бо в кожній грі команда не зупинялась і хотіла забивати до останніх секунд матчу, не зважаючи на результат.

- Чи можете виділити найважчий матч цього відбору? Чому саме він?

- Напевно, останній, бо він був і вирішальний, і трохи результат у другому таймі почав скорочуватись. По всіх компонентах, точно останній.

- На чемпіонаті Європи 2022 ви дістались півфіналу. Які ставите перед собою задачі на чемпіонаті світу?

- Тренери поставлять перед самим форумом завдання і цілі, а поки ще багато часу до цього.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу відбору на чемпіонат світу з футзалу між збірними України та Польщі.