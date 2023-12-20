Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат світу-2024 з футзалу, що відбувся 20 грудня 2023 року, 19:30.
Польща — Україна, Асоціація футзалу України
20 грудня 2023, 22:29
У заключному турі відбору на чемпіонату світу з футболу між собою зустрілися два лідери групи B в особі збірних Польщі та України.
Підопічні Олександра Косенка змогли взяти реванш у поляків та випередити їх у турнірній таблиці, отримавши пряму перепуску на майбутній мундіаль.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Польща — Україна в 6 турі відбору на чемпіонат світу-2024 з футзалу:
Польща — Україна 3:5
Голи: Каніевські, 27, 30, Ражковскі, 37 — Абакшин, 7, Шотурма, 9, Корсун, 12, 19, Семенченко, 32.
Польща: Калужа — Скєпко, Заставнік, Лутецкі, Крезель.
Запасні: Наврат, Кубік, Мадзьонг, Сендлевські, Каніевські, Лезщак, Мрувєц, Марек, Ражковскі.
Україна: Савенко — Швед, Жук, Корсун, Шотурма.
Запасні: Сухов, Сірий, Чернявський, Абакшин, Фаренюк, Семенченко, Педяш, Зварич, Завертаний.
Попередження: Заставнік, Лутецкі, Мрувєц — Шотурма, Абакшин.