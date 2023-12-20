Футзал

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат світу-2024 з футзалу, що відбувся 20 грудня 2023 року, 19:30.

У заключному турі відбору на чемпіонату світу з футболу між собою зустрілися два лідери групи B в особі збірних Польщі та України.

Підопічні Олександра Косенка змогли взяти реванш у поляків та випередити їх у турнірній таблиці, отримавши пряму перепуску на майбутній мундіаль.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Польща — Україна в 6 турі відбору на чемпіонат світу-2024 з футзалу:

Польща — Україна 3:5

Голи: Каніевські, 27, 30, Ражковскі, 37 — Абакшин, 7, Шотурма, 9, Корсун, 12, 19, Семенченко, 32.

Польща: Калужа — Скєпко, Заставнік, Лутецкі, Крезель.

Запасні: Наврат, Кубік, Мадзьонг, Сендлевські, Каніевські, Лезщак, Мрувєц, Марек, Ражковскі.

Україна: Савенко — Швед, Жук, Корсун, Шотурма.

Запасні: Сухов, Сірий, Чернявський, Абакшин, Фаренюк, Семенченко, Педяш, Зварич, Завертаний.

Попередження: Заставнік, Лутецкі, Мрувєц — Шотурма, Абакшин.