Германия

Тимо Хюберс вернулся к обычной жизни.

Первый профессиональный футболист в Германии, заразившейся коронавирусом, Тимо Хюберс вылечился от заболевания.

Пресс-служба клуба сообщает, что в среду, 25 марта, игрок сдал два теста, которые показали отрицательный результат. Хюберс покинул домашний карантин и вернулся к обычной жизни.

"Я просто с нетерпением жду возможности начать пробежки и свободно передвигаться. Конечно, я буду придерживаться общих ограничений в контактах, но все равно здорово наконец снова выйти из квартиры", — говорит Хюберс.

В текущий момент Германия находится на пятом месте в мире по количеству зараженных — 41 266 (216 смертей и 5 931 вылечившихся). За последние сутки в Германии зафиксировано более 5 тыс новых случаев.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.