Германия

Не сообщается, речь идет о футболистах или о персонале.

В Кельне зафиксировано три случая коронавируса, сообщил официальный сайт команды.

В четверг игроки, тренеры и персонал прошли тесты на COVID-19. У троих человек обнаружен коронавирус, они будут находиться на карантине две недели. При этом, симптомов у заразившихся нет.

Читайте также: Последние новости спорта и COVID-19

Также не сообщается, это кто-то из футболистов, тренеров или персонала.

Тем не менее, Кельн продолжит тренировочный процесс, соблюдая все меры безопасности.

Ранее сообщалось, что Бундеслига может не возобновиться 9 мая из-за новой волны коронавируса.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.