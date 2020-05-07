Германия

Рестарт топ-чемпионата запланирован на следующую неделю.

Немецкий футбольный союз принял совместное решение с клубами первой и второй Бундеслиги возобновить турниры 16-го мая, сообщает Bild.

Первый после рестарта тур Высшей лиги будет выглядеть следующим образом:

16 мая, 16:30:

Боруссия Д — Шальке

РБ Лейпциг — Фрайбург

Хоффенхайм — Герта

Фортуна — Падерборн

Аугсбург — Вольфсбург

17 мая, 16:30:

Кельн — Майнц

17 мая, 19:00:

Унион Берлин — Бавария

18 мая, 19:30:

Вердер — Байер

Ожидается, что турнир будет завершен в середине июня. Ранее спортивный директор Боруссии Д Ханс-Йоахим Ватцке высказал свое мнение о рисках, связанных с возобновлением Бундеслиги.