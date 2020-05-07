Рестарт топ-чемпионата запланирован на следующую неделю.
Шальке - Боруссия М, getty images
07 мая 2020, 15:10
Немецкий футбольный союз принял совместное решение с клубами первой и второй Бундеслиги возобновить турниры 16-го мая, сообщает Bild.
Первый после рестарта тур Высшей лиги будет выглядеть следующим образом:
16 мая, 16:30:
Боруссия Д — Шальке
РБ Лейпциг — Фрайбург
Хоффенхайм — Герта
Фортуна — Падерборн
Аугсбург — Вольфсбург
17 мая, 16:30:
Кельн — Майнц
17 мая, 19:00:
Унион Берлин — Бавария
18 мая, 19:30:
Вердер — Байер
Ожидается, что турнир будет завершен в середине июня. Ранее спортивный директор Боруссии Д Ханс-Йоахим Ватцке высказал свое мнение о рисках, связанных с возобновлением Бундеслиги.