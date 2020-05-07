Германия

Легенда сборной Италии надеется, что Серии А также сможет завершить сезон.

Легендарный нападающий Ювентуса Алессандро Дель Пьеро прокомментировал информацию касательно того, что немецкую Бундеслигу планируют возобновить 16-го мая, несмотря на пандемию коронавируса во всем мире.

"Это очень важное и непредсказуемое решение. В приоритете должно быть здоровье людей, а не только игроков. Я действительно надеюсь, что найдется способ завершить Серию А должным образом. Игроки должны знать, что им, возможно, придется играть дольше... Например, до июля и августа".

"Мы сталкиваемся с чем-то совершенно неизвестным. Управлять ситуацией нелегко. Пойти на футбольную тренировку, вернуться к своей семье и надеяться, что с тобой все в порядке... Мы живем чем-то действительно новым. В необычных ситуациях существуют необычные последствия. Как фанат, я надеюсь, что футбол вернется. Я скучаю по нему во всех отношениях", — заявил Дель Пьеро в интервью CNN.

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