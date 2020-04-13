Фан-сектор

Философия о кино, любви, и продолжении карьеры немецкого таланта.

Спорт, да и жизнь в целом, дает нам много сценариев для хорошего кино. И судьбы разных футболистов похожи на совершенно разные фильмы, если присмотреться. “Лицо со шрамом”, “Гол”, иногда “Мальчишник в Вегасе”, и даже украинская версия фильма “Леон”, все это есть.

Но, как по мне, Марио Гетце совсем из другого кино. Он невероятно похож на сербского инженера Луку, главного героя шедевра Эмира Кустурицы “Жизнь как чудо”. Дело в том, что Марио, как и Лука, невероятно любит свою роботу. Серб часами работает над идеей построить железную дорогу соединяющую Сербию и Боснию, а Марио настолько усердно тренировался, что в 2016-м получил расстройство обмена веществ и выбыл на полгода. Лука выглядит не очень уверенным в себе, Марио — тоже. Серб живет и меняет свою жизнь во времена войны, немец — во времена коронавируса. Наконец, Лука выбирал между любовью и сыном, а Марио предстоит многогранный выбор: деньги, доверие тренера, страна для жизни, амбиции клуба. Все это уже не будет прежним для Марио Гетце. Возможно, летом он уйдет с Дортмунда…

Мало кто знает, но полузащитник уже имеет довольно хороший (на правах рекламы) фильм о себе, вернее, сериал – "Быть Марио Гетце". Его снял режиссер Алеша Паузе. Он начинал как телерепортер на Sport1, но переключился на документальные фильмы и больше всего наград получил как автор трилогии о гомосексуальности в немецком футболе. Кино про Гетце – первая работа Паузе за пять лет, и сразу для DAZN Originals — спортивного нетфликса, захватившего в Германии эксклюзивные права на Лигу чемпионов.

Главная мотивация цикла – провести Марио через сезон-2017/18 и на его фоне рассказать про всю карьеру. У полузащитника как раз начались проблемы в клубе, и под угрозой оказалось место на чемпионате мира в России. Гетце удивляет признанием уже на первых минутах: говорит, что не любит камеры и репортеров, но показывает себя настоящего после забитых мячей. "90% времени я даю эмоции, но все замечают оставшиеся 10 и сразу считают тебя пресным", – сказал он, будто перед этим.

Документалка включает в себя интервью многих крутых людей, а также кадры с матчей. Однако главным является то, что все спикеры это любящие (отец, братья, жена) или связанные с Марио глубокой дружбой (Клопп, первый тренер, Йоги Лев, Ватцке, Заммер, Тер Штеген, Кросс, Шмельцер, Шюррле и некоторые журналисты) люди. Поэтому картина пропитана чувствительной стороной. Например, старший брат Фабиан вспоминает, как Марио в 13 лет часами смотрел финты Зидана, Фигу и Роналдо. Или то, насколько хорошо было вместе переехать в Мюнхен (Фабиан играл за Унтерхахинг в третьей Бундеслиге).

Юрген Клопп в одной из серий поведал, как плохо было на душе, когда узнал о переходе Гетце в Баварию. Или красавица-жена, Анн-Катрин, со словами "как много он добился, это же, просто, мой Марио".

Невольно начинаешь думать, что сериал просто для отбелки репутации игрока карьера которого стремительно пошла вниз. Но сам Марио говорит, что он согласился на съемки, потому что хотел подать пример молодым футболистам, как проходить через сложности в карьере. И видно, что он говорит это честно.

Съемки сериала закончились два года назад, что же было после? А после назначили Люсьена Фавра. По началу все было гладко — Марио отыграл 34 матча (больше 2 000 минут) в сезоне-18/19, но, летом пришел Азар, а Санчо прогрессировал настолько солидно, что вытеснить его из основы практически невозможно. И немец раскис… В начале сезона тренер призвал Марио побороться за место в составе. "Думаю, все зависит от того, какую игровую схему мы используем. Я уже говорил, что нам понадобится время, чтобы подобрать свой лучший состав и лучшую схему", — сказал Фавр.

"Марио может играть центрального полузащитника в схеме 4-3-3, которую мы используем в последних матчах, но у нас много игроков, которые способны сыграть там. На этой позиции требуется физическая подготовка и огромная самоотдача".

А Ватцке заявил, что полузащитник не просил клуб отпустить его. "Я не знаю причин, по которым он должен уходить. Гетце не делал запрос о трансфере", — приводит слова Ватцке Goal.

Но в этом сезоне Бундеслиги Марио вышел на поле всего 13 раз и у него только 1 полный матч. Месяц назад Люсьен Фавр отметил, что еще рассчитывает на Марио Гетце. "Возможно, у Гетце будет больше игрового времени, — цитирует Фавра AFP. — У нас будет тяжелая неделя. Мы сыграем в субботу, в среду, потом опять в субботу. Все очень плотно и быстро. Все должны быть готовы. Марио усердно тренируется, выкладывается. Но только в чемпионате осталось еще десять матчей. Все может случиться". Слова, сказанные 6-го марта, не подтвердились. Команда сыграла еще два матча, Марио безуспешно вышел на замену с ПСЖ, а потом случился коронавирус.

Этим летом у Гетце истечет контракт, теперь ему нужен тренер который будет в него верить. Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге даже дал ему совет. "Думаю, Марио мог бы перейти в клуб вроде Эвертона или Вест Хэма или же какую-то среднюю команду из Италии. В Бундеслиге он мог бы попробовать свои силы в Боруссии М или Байере. Надеюсь, он сможет скинуть с себя давление и найдет свой путь, хотя на данный момент я и сомневаюсь в этом", — сказал он.

Ваш автор, честно говоря, солидарен с легендой немецкого футбола. Сейчас такой тонкой натуре как Гетце нужно найти "своего" тренера, который будет доверять и опекать.

Варианты:

Остаться дома

Маловероятный вариант. Нужно чтобы ушел Фавр и кто-то из конкурентов. Также, вполне вероятно, что нужно будет идти на уменьшение зарплаты.

Байер

Почти идеально. Петер Бош, один из двух клубных тренеров в которых Гетце заиграл раньше, также у Леверкузена всегда насыщенная средняя линия. Место для Марио, скорее всего, будет. К тому же, может уйти Кай Хаверц, что даст возможность "фармацевтам" предоставить Гетце контракт "пожирнее".

Боруссия М

Хорошо, но не идеально. Марко Розе умеет работать с индивидуальностями, а в составе нет игрока которого Гетце гипотетически не мог бы вытеснить. Соль в том, что Петер Бош более проверенный вариант, они отлично знакомы, а к Розе нужно будет привыкать. Также, еврокампания в Гладбахе может быть "короче". Общим минусом для команд есть то, что минимум одна из них не будет играть в ЛЧ.

Рома

Неплохо, но рискованно. Неясно, насколько финансово выгодна Рома для Гетце, но потенциально Фонсека может быть его тренером. Правда, внутри клуба скандалы и неразбериха. Переходить в такой клуб крайне опасно.

Ядранка: “Весь мир — театр.” Знаете, кто это сказал?

футбольный тренер: Не знаю.

— А я вам подскажу. На букву “ш”.

— Шекловиц?

— Неверно! Иностранец! Полностью звучит так: “Весь мир — театр, а люди в нем актеры”.

— Наверное, Шустер?

— Нет!

— Без понятия, не знаю.

— Шекспир!

— Я не слежу за Премьер-лигой.

Мнение автора

Лично мне хотелось бы хочу увидеть Гетце в АПЛ. В Сотоне Хазенхюнттля или Вулверхэмптоне Эшпириту Санту. Оба тренера играют в быстрый комбинационный футбол, а в составах нет достаточного количества игроков, имеющих возможность наглухо усадить немца на скамейку. Также оба умеют доверять и развивать. Надеюсь, что Марио вспомнит, что жизнь — это чудо и покажет нам "Футбол как чудо".

Александр Щербатых, читатель Football.ua

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