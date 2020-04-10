Германия

Немецкий хавбек подписал контракт с агентством International Soccer Management.

Полузащитник дортмундской Боруссии Марио Гетце, похоже, решил привнести изменения в свою карьеру, подписав соглашение с новым футбольным агентством International Soccer Management.

Несмотря на то, что немец пока не определился со своим будущим, данное решение породило множество слухов в его потенциальном уходе из стана "шмелей".

"Сегодня я хотел бы объявить, что после долгих раздумий я принял решение внести изменения в дальнейший ход карьеры. Я осознано потратил много времени, чтобы сделать этот шаг".

"Это важное решение для моего спортивного будущего, и я с нетерпением жду сотрудничества с Резой Фазели и его агентством International Soccer Management, чья профессиональная компетентность абсолютно убедила меня".

"Что касается моего будущего, то все станет на свои места только тогда, когда нормализуется ситуация в мире. До тех пор, пожалуйста, будьте здоровы и оказывайте поддержку другим", — приводит слова Гетце Daily Mail.

Ранее сообщалось, что в услугах Марио Гетце заинтересованы Рома, Милан и Байер.

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