Германия

Аутсайдер Бундеслиги сумел отобрать очки у претендента на путевку в Лигу Европы.

В матче 27-го тура чемпионата Германии Падерборн, занимающий последнее место в турнирной таблице, не позволил Хоффенхайму вплотную приблизиться к зоне Лиги Европы.

Для того, чтобы обменяться голами, соперникам понадобилось менее десяти минут, однако больше мяч ни разу не попал в сетку ворот.

Падерборн — Хоффенхайм 1:1

Голы: Србены, 9 — Сков, 4

Падерборн: Цингерле — Дрегер (Янс, 81), Хюнемайер, Шонлау, Коллинс — Василиадис (Ястрембски, 82), Гжасула, Антви-Аджей — Прегер (Сабири, 81), Србены (Золински, 76), Холтманн (Мамба, 65)

Хоффенхайм: Бауманн — Кадержабек, Бичакчич, Хюбнер, Пош — Руди (Гейгер, 76), Гриллич — Сков, Баумгартнер, Цубер (Даббур, 63) — Бебу (Байер, 76)

Предупреждения: Василиадис, Гжасула, Србены