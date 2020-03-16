Германия

Ненавистный немецкими фанатами Дитмар Хопп инвестирует в разработку лекарства.

Компания CureVac, 80% акций которой принадлежат Дитмару Хоппу, с января ведет работу над получением вакцины от коронавируса, сообщает Yahoo Sports.

Президент США Дональд Трамп изъявил желание, чтобы компания переехала, а лекарство использовалось для американцев, однако получил отказ.

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"Я хочу защищать от инфекций всех людей без исключения. Нужно, чтобы по всему миру лечили лучше. Также я хочу, чтобы в Германии была развитая ифраструктура и рабочие места для людей", — сказал Хопп.

Отметим, что немецкие фанаты ненавидят президента Хоффенхайма и постоянно вывешивают оскорбительные баннеры в его адрес.