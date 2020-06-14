Германия

Голкипер прокомментировал победу мюнхенского клуба.

Капитан Баварии Мануэль Нойер поделился своим мнением о результате матча с гладбахской Боруссией (2:1) в 31-м туре Бундеслиги.

"Этот матч похож на кубковый. Всегда, когда игра равная, но в итоге удается вырвать победу, радость от нее больше обычного. Все увидели, что мы можем одерживать и трудовые победы.

С тактической точки зрения мы играли немного по-другому, меньше обычного владели мячом и прессинговали в среднем блоке. Мы позволили Гладбаху подойти к нашим воротам. Это было частью плана", – рассказал Нойер в комментарии официальному сайту клуба.

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