Германия

Четырехкратный чемпион Германии не смог договориться с кредиторами.

В ближайшее время Кайзерслаутерн будет объявлен банкротом — сообщает Kicker.

Клуб, ныне выступающий в третьем дивизионе чемпионата Германии, не смог договориться с тремя главными кредиторами, которым он должен около 15 миллионов евро. Общий долг "чертей" составляет 20 миллионов.

Была возможность отложить платежи на год, но, оценив плачевное состояние финансов клуба, еще более пошатнувшееся в условиях пандемии коронавируса, руководство Кайзерслаутерна приняло решение не мучиться еще 12 месяцев, а побыстрее "начать с чистого листа".

Клуб, 2 июня отпраздновавший свое 120-летие, 4 раза становился чемпионом Германии (1951, 1953, 1991 и 1998), 2 раза выигрывал Кубок Германии (1990 и 1996) и 1 раз — Суперкубок Германии (1991).