Германия

Если чемпионат Германии не начнется до мая, 13 из 36-ти клубов первого и второго дивизиона Бундеслиги могут не выжить.

Изучив финансовое состояние дел по данным, предоставленным клубами Бундеслиги, руководство лиги пришло к выводу, что 13 из них оказались под угрозой банкротства — сообщает Kicker.

Не называя конкретных клубов, немецкое издание сообщает, что к маю станут банкротами семь клубов второй Бундеслиги, а к июню — еще два. В первой Бундеслиге положение, естественно лучше: там реальная угроза банкротства нависла над четырьмя клубами — одним в мае и тремя в июне.

Пока руководство лиги разрабатывает конкретные шаги по облегчению участи своих участников, но одно решение уже принято: в случае начала процедуры банкротства в этом году, с команд не будут снимать очки, а в следующем — три очка вместо девяти.

Ранее сообщалось, что в Германии запретили футбол до 30 апреля.

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