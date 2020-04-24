Германия

Первым из клубов Бундеслиги пришлось просить в долг Вердеру.

Руководство Вердера начало переговоры о кредите чтобы избежать банкротства — сообщает Bild.

Президент "музыкантов" Клаус Филбри, однако, опровергает плачевную ситуацию в клубе, называя свои действия "превентивными мерами": "В связи с пандемией коронавируса государство предоставило возможность кредитования на льготных условиях, поэтому целесообразно не просто выживать в этой сложной фазе, а сделать это наиболее эффективно".

В настоящий момент переговоры ведутся о сумме кредита, которая, как полагает немецкое издание, составит десятки миллионов евро.

Ранее сообщалось, что чемпионат Германии возобновится в мае, причем игроки будут играть в защитных масках.

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