Первым из клубов Бундеслиги пришлось просить в долг Вердеру.
Клаус Филбри и спортивный директор Вердера Франк Бауманн, фото Bild
24 апреля 2020, 21:39
Руководство Вердера начало переговоры о кредите чтобы избежать банкротства — сообщает Bild.
Президент "музыкантов" Клаус Филбри, однако, опровергает плачевную ситуацию в клубе, называя свои действия "превентивными мерами": "В связи с пандемией коронавируса государство предоставило возможность кредитования на льготных условиях, поэтому целесообразно не просто выживать в этой сложной фазе, а сделать это наиболее эффективно".
В настоящий момент переговоры ведутся о сумме кредита, которая, как полагает немецкое издание, составит десятки миллионов евро.
Ранее сообщалось, что чемпионат Германии возобновится в мае, причем игроки будут играть в защитных масках.
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