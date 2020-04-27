Германия

Функционер дал неутешительный прогноз касательно финансового положения чемпионата Германии и его клубов.

Президент дортмундской Боруссии Ханс-Йоахим Ватцке поделился мнением касательно возможной отмены сезона в Бундеслиге. Функционер уверен, что подобное решение может крайне отрицательно отразиться на финансовом положении клубов и лиги.

"Вся Бундеслига обанкротится, если в ближайшие несколько месяцев сезон не возобновится. Разумается, что болельщики хотели бы приходить на стадионы, а не смотреть матчи по телевизору, но это необходимо сделать для спасения немецкого футбола".

"Мы делаем все возможное, чтобы возобновить работу. Футбол не требует для себя особого положения среди других видов спорта, но этот вид спорта играет важнейшую роль в нашем обществе", — приводит слова Goal.com со ссылкой на Sky TV.

Ранее сообщалось, что чемпионат Германии могут доиграть при условии, что футболисты будут в масках.

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