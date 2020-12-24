Германия

Шальке назначил четвертого тренера с начала сезона.

Очередным главным тренером Шальке станет швейцарский специалист Кристиан Гросс — утверждает Kicker.

По информации немецкого издания, главной задачей 66-летнего специалиста будет сохранить для "кобальтовых" прописку в высшем дивизионе, и за это тренер, которому предложили небольшую зарплату, получит солидный бонус (по мнению Kicker, речь идет о семизначной сумме).

Первую тренировку Гросс должен провести в ближайшее воскресенье, когда начнется подготовка к матчу против Герты в Бундеслиге, запланированного на 2 января.

Гросс станет уже четвертым главным тренером Шальке в нынешнем сезоне после Давида Вагнера, Мануэля Баума и Хуба Стевенса. Последний был лишь исполняющим обязанности, призванным руководить командой в двух последних матчах уходящего года.

Гросс за свою тренерскую карьеру работал с Вилем, Грассхоппером, Тоттенхэмом, Базелем, Штутгартом, Янг Бойз, Аль-Ахли (Саудовская Аравия) и Замалеком.

В его послужном списке 6 чемпионата и 5 Кубков Швейцарии, чемпионат и Кубок принца Саудовской Аравии и Кубок конфедерации Африки.

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