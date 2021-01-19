Германия

Легенда немецкого клуба в ближайшее время может вернуться в команду.

Форвард Аякса Клаас-Ян Хунтелаар вскоре перейдет в Шальке, об этом сообщает De Telegraaf.

По информации источника, клубы достигли договоренности по трансферу голландца. В ближайшее время Шельке объявит о соглашении официально. Сообщается, что Хунтелаар пройдет медосмотр в Гельзенкирхене.

37-летний нападающий защищал цвета Шальке на протяжение семи лет, с 2010 по 2017 год. Ранее Клаас-Ян Хунтелаар заявлял, что завершит карьеру в конце текущего сезона.

Напомним, что Хунтелаар стал рекордсменом Эредевизи, оформив дубль после выхода на замену на 89-й минуте.