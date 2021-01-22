Германия

"Синим" придется ждать как минимум до лета.

Лондонский Челси хотел бы пригласить тренера Лейпцига Юлиана Нагельсманна на замену Фрэнку Лампарду.

Как сообщает Sky Sports, руководство Лейпцига не намерено по ходу сезона отпускать специалиста в Англию.

Если же боссы "пенсионеров" захотят заполучить Нагельсманна, то смогут сделать это лишь летом.

Также уточняется, что Лейпциг подобрал Нагельсманну потенциальную замену. Клуб может возглавить Джесси Марш, который ныне тренирует Зальцбург.

Ранее сообщалось, что Челси уволит Лампарда, если тренер не исправит ситуацию в ближайших матчах.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.