Германия

Боруссия М впервые за 25 лет забила Боруссии Д 4 мяча.

Матч 18-го тура чемпионата Германии Боруссия М — Боруссия Д оказался богатым на рекорды.

Дубль Эрлинга Холанда позволил ему стать вторым игроком в истории, которому удалось забить 27 мячей в своих первых 28-ми матчах Бундеслиги после легендарного Уве Зеелера.

Однако это не помогло Боруссии Д избежать поражения. Более того, так жестоко гладбахцы не наказывали "шмелей" уже четверть века: в последний раз "жеребцам" удавалось забить 4 и более мячей дортмундцам в официальном матче в сентябре 1996 года (5:1).

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