Пеллегрино Матараццо будет руководить "швабами" до лета 2024 года.
Фото ФК Штутгарт
19 февраля 2021, 14:00
Штутгарт и Пеллегрино Матараццо подписали новый контракт — сообщил официальный сайт клуба.
Прежний контракт 43-летнего специалиста был рассчитан до июня 2022 года. Нынешнее будет действовать на два года дольше.
Матараццо пришел в Штутгарт из Хоффенхайма 30 декабря 2019 года и по итогам сезона-2019/20 завоевал путевку в первую Бундеслигу.
В нынешнем сезоне Штутгарт занимает после 21-го тура 10-е место и на 7 очков отстает от зоны еврокубков.
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