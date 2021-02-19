Германия

Пеллегрино Матараццо будет руководить "швабами" до лета 2024 года.

Штутгарт и Пеллегрино Матараццо подписали новый контракт — сообщил официальный сайт клуба.

Прежний контракт 43-летнего специалиста был рассчитан до июня 2022 года. Нынешнее будет действовать на два года дольше.

Матараццо пришел в Штутгарт из Хоффенхайма 30 декабря 2019 года и по итогам сезона-2019/20 завоевал путевку в первую Бундеслигу.

В нынешнем сезоне Штутгарт занимает после 21-го тура 10-е место и на 7 очков отстает от зоны еврокубков.

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